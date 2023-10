Unsplash Inc. et ses sociétés affiliées et filiales (« Unsplash », « nous » ou « notre ») s’engagent à protéger votre vie privée et vos informations personnelles. La présente charte de protection des données (la « Charte de Protection des Données ») vise à vous informer de nos pratiques en matière de protection des données, y compris de la manière dont nous collectons ettraitons vos informations personnelles.

La présente Charte de Protection des Données s’applique à notre site Web, à nos applications mobiles et aux services associés (collectivement, les « Services Unsplash »). En visitant les Services Unsplash, en y accédant et en les utilisant, vous acceptez les politiques et les pratiques de la présente Charte de Protection des Données. Nous vous demandons de bien vouloir les lire attentivement. Si certaines politiques ou pratiques de la présente Charte de Protection des Données ne vous semblent pas acceptables, veuillez ne pas visiter les services Unsplash, ni y accéder, ni les utiliser.

Que contient la présente Charte de Protection des Données ?

Modifications de la Charte de Protection des Données

Vos Données personnelles sont importante pour nous. Aussi, que vous soyez nouveau dans les Services Unsplash ou un utilisateur de longue date, prenez le temps de vous familiariser avec nos politiques et pratiques. Vous pouvez imprimer et conserver une copie de cette Charte de Protection des Données, mais sachez que nous nous réservons le droit de modifier nos politiques et pratiques à tout moment. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours trouver la dernière version de la présente Charte de Protection des Données ici, sur cette page. Visiter, accéder ou utiliser les Services Unsplash après que la présente Charte de Protection des Données ait été modifiée, vaut acceptation plein et entière de ladite Charte de Protection des Données modifiée. Vous devez donc lire régulièrement la présente Charte de Protection des Données. Si vous n’acceptez pas d’être lié.e par la présente Charte de Protection des Données, vous ne devez pas visiter les Services Unsplash, ni y accéder, ni les utiliser.

Les informations personnelles que nous recueillons

Les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet peuvent inclure les éléments suivants. Dans chaque cas, nous identifions les motifs sur lesquels nous nous appuyons pour traiter vos informations personnelles en vertu du Règlement général sur la protection des données (le « RGPD ») :

Profil de compte. Lorsque vous ouvrez un compte, nous pouvons recueillir vos prénom, nom, adresse e-mail, nom d’utilisateur et mot de passe. Vous pouvez également fournir des renseignements supplémentaires sur votre profil de compte, tels que votre photo de profil, vos photos, vos données de localisation, votre site Web personnel, votre nom d’utilisateur Instagram, votre nom d’utilisateur Twitter et votre profil Facebook. Motifs justifiant le recueil des données : exécution du contrat, consentement, intérêts légitimes (afin de nous permettre d’exécuter nos obligations et de fournir nos services) ;

Informations sur l’appareil. Informations recueillies automatiquement sur votre appareil, telles que le matériel, le système d’exploitation, le navigateur, etc. Motifs justifiant le recueil des données : Intérêts légitimes (afin de nous permettre de fournir le contenu et les services sur le site Web), consentement, exécution du contrat ;

Informations de localisation. Informations recueillies automatiquement par les fournisseurs de systèmes d’analyse afin de déterminer votre emplacement, y compris votre adresse IP et/ou votre nom de domaine et toute page externe qui vous a redirigé vers nous. Motifs justifiant le recueil des données : Intérêts légitimes (afin de nous permettre de fournir le contenu et les services sur le site Web), consentement, exécution du contrat ;

Informations sur le journal du serveur. Informations générées par votre utilisation des Services Unsplash, recueillies et stockées automatiquement dans nos journaux du serveur. Ces informations peuvent inclure, quoique sans s’y limiter, des informations spécifiques à l’appareil ou relatives à l’emplacement, à l’activité de votre système, et toute information interne et externe relative aux pages Unsplash que vous visitez. Motifs justifiant le recueil des données : Intérêts légitimes (afin de nous permettre de fournir le contenu et les services sur le site Web), consentement, exécution du contrat ;

Correspondance. Informations que vous nous fournissez dans le cadre d’une correspondance, notamment lorsque vous soumettez des questions ou des demandes et en ce qui concerne le service client continu. _Motifs justifiant le recueil des données _ : intérêts légitimes (afin de nous permettre d’exécuter nos obligations et de fournir nos services), consentement, exécution du contrat.

Passerelles de paiement : les informations de paiement telles que votre carte de crédit / débit ou votre numéro de compte financier sont fournies directement à un processeur de paiement tiers (Stripe) via une interface tunnel sécurisée et ne sont pas accessibles ou collectées par nous. Pour en savoir plus, consultez la Charte de Protection des Données de Stripe ici.

Unsplash peut également utiliser la pratique standard consistant à placer de minuscules fichiers de données appelés cookies, cookies flash, pixels invisibles ou autres outils de suivi (« Cookies ») sur votre ordinateur ou d’autres appareils utilisés pour accéder aux Services Unsplash. Les cookies sont de petits éléments d’information qui sont stockés automatiquement sur le navigateur de votre appareil et que nous pouvons récupérer. Les informations que nous recueillons comprennent, sans toutefois s’y limiter, des informations relatives à l’identification unique des visiteurs et des informations relatives à vos préférences d’utilisation. Nous utilisons ces technologies pour nous aider à vous reconnaître en tant qu’utilisateur, à recueillir des informations sur votre utilisation des Services Unsplash afin de mieux personnaliser nos services et notre contenu pour vous. En utilisant les Services Unsplash, vous reconnaissez et acceptez que nous puissions recueillir et/ou transmettre toutes les données recueillies à nos prestataires de services tiers, par exemple des fournisseurs d’analyses, qui peuvent également utiliser lesdites technologies décrites ci-dessus. Notez que si vous bloquez ou supprimez des cookies, il est possible que vous ne soyez pas en mesure d’utiliser tout ou partie des Services Unsplash.

Comment nous utilisons les informations personnelles

Nous prenons des mesures conçues pour nous assurer que seuls les employés ayant besoin d’accéder à vos informations personnelles pour remplir leurs obligations professionnelles y auront accès. Nous pouvons utiliser les informations personnelles que nous recueillons aux fins suivantes :

vous fournir les Services Unsplash, y compris le service client ;

optimiser et améliorer les Services Unsplash, y compris pour développer de nouveaux produits, services, caractéristiques et fonctionnalités ;

répondre aux questions et autres demandes ;

vous présenter des informations susceptibles de vous intéresser, y compris en ce qui concerne nos produits et services ;

surveiller l’utilisation des Services Unsplash, y compris en effectuant des contrôles de sécurité automatisés et manuels ;

comprendre et analyser les tendances et préférences d’utilisation de nos utilisateurs ;

créer des rapports de données agrégés et anonymisés sur les Services Unsplash ;

instruire des réclamations;

poursuivre les objectifs pour lesquelles nous avons obtenu le consentement lorsque celui-ci a été demandé ; et

poursuivre tout autre objectif autorisés ou requis par la loi en vigueur.

Comment nous partageons les informations personnelles

Il est possible que nous divulguions vos informations personnelles à des organismes gouvernementaux et chargés de l’application de la loi lorsque la loi l’exige ou si nous pensons de bonne foi qu’une telle action est nécessaire pour nous conformer aux lois en vigueur, en réponse à une ordonnance du tribunal an apparence valide, une assignation ou un mandat judiciaire ou autre, ou afin de coopérer de toute autre manière avec les organismes gouvernementaux ou chargés de l’application de la loi. Nous pouvons également divulguer vos informations personnelles à un tiers en cas de réorganisation, de fusion, de vente, de joint-venture, de cession, de transfert ou d’autre cession potentielle ou complète de tout ou partie de notre entreprise.

Nous nous appuyons sur des prestataires de services tiers pour exécuter divers services en notre nom, par exemple la vérification d’identité, la détection de fraudes ou de menaces de sécurité, l’assistance téléphonique ou technique, le traitement des cartes de paiement, les services d’hébergement et le stockage ou le traitement des données, et nous pouvons transférer vos informations personnelles à nos prestataires de services à ces fins. Les prestataires de services tiers ont accès aux informations personnelles et peuvent les recueillir dans le cadre exclusif de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à les partager ou à les utiliser à d’autres fins.

Lorsque nous communiquons vos informations personnelles à des tiers, nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que les règles énoncées dans la présente Charte de protection des données sont respectées et que lesdits tiers fournissent des garanties suffisantes pour mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos informations personnelles.

Sécurité des informations

Nous prenons votre vie privée très au sérieux et avons mis en place des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et technologiques afin de protéger vos informations personnelles contre la perte ou le vol, l’accès non autorisé, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification. En particulier, nous chiffrons le site Web Unsplash avec SSL ; nous examinons périodiquement le recueil, le stockage et les pratiques en matière de traitement des informations ; et nous limitons l’accès à vos informations sur la base du principe du besoin de connaître pour nos employés, prestataires et agents soumis à des obligations de confidentialité contractuelles strictes et qui peuvent être sanctionnés ou licenciés s’ils ne respectent pas ces obligations.

En outre, notre processeur de paiement tiers, Stripe, chiffre les informations de votre carte de crédit et les stocke en lieu sûr, auquel seul le personnel autorisé peut accéder.

Malgré la mesure décrite ci-dessus, aucune méthode de transmission ou de stockage d’informations n’est sécurisée à 100 % ou exempte d’erreur. Nous ne pouvons donc malheureusement pas garantir une sécurité absolue. Si vous avez des raisons de penser que votre interaction avec nous n’est plus sécurisée (si, par exemple, vous pensez que la sécurité des informations que vous nous avez fournies a été compromise), veuillez immédiatement nous contacter en utilisant les infos contact indiquées dans la section « Contactez-nous » ci-dessous.

Conservation des informations personnelles

Nous utiliserons, divulguerons ou conserverons vos informations personnelles uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ces informations personnelles ont été recueillies et dans les limites autorisées ou requises par la loi.

Droits relatifs à vos informations personnelles

Dans certaines circonstances et conformément au RGPD ou aux autres lois applicables sur la protection des données, vous disposez des droits suivants :

Droit d’accès. Vous pouvez demander si nous traitons des informations et, le cas échéant, demander l’accès à vos informations personnelles. Cela vous permet de recevoir une copie des informations personnelles que nous détenons et certaines autres informations vous concernant.

Droit de rectification. Vous pouvez demander à ce qu’une information personnelle incomplète ou inexacte que nous détenons à votre sujet soit corrigée.

Droit de suppression. Vous pouvez nous demander de supprimer vos informations personnelles dans certaines circonstances. Dans certains cas exceptionnels, nous pouvons refuser une demande de suppression, par exemple si nous avons besoin de ces informations personnelles pour nous conformer à la loi ou dans le cadre d’une action en justice.

Droit de restriction. Vous pouvez nous demander de suspendre le traitement de vos informations personnelles, par exemple, pour établir leur exactitude ou la raison pour laquelle elles sont traitées.

Droit de transfert. Vous pouvez demander le transfert de certaines informations personnelles à une autre partie.

Droit d’objection. Vous pouvez contester l’intérêt légitime sur la base duquel nous (ou un tiers) traitons les informations personnelles et réalisons des opérations de marketing direct. Toutefois, dans certaines circonstances, nous aurons le droit de continuer à traiter ces informations.

Décisions automatisées. Vous pouvez contester toute décision automatisée prise lorsqu’elle a un effet juridique ou similaire significatif et demander à ce qu’elle soit reconsidérée ; et

Consentement. Lorsque nous traitons des informations personnelles avec votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données, en particulier dans le pays (défini ci-dessous) où vous résidez normalement, où nous sommes basés ou où une violation présumée de la législation sur la protection des données aurait eu lieu.

Pour exercer l’un de ces droits, veuillez nous contacter comme indiqué dans la section « Contactez-nous ».

Marketing direct

Sous réserve des lois et réglementations en vigueur, nous pouvons occasionnellement vous envoyer des contenus de marketing direct destinés à promouvoir des services, produits, installations ou activités en utilisant les informations recueillies auprès de vous. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications marketing de notre part, vous pouvez vous désinscrire de ces communications en cliquant sur le lien « se désabonner » situé au bas des e-mails que vous recevez de notre part. Vous pouvez également vous désinscrire en nous contactant directement à l’aide des infos contact de la section « Contactez-nous » ci-dessous. Nous nous efforcerons de répondre rapidement à votre demande de désinscription, mais vous êtes prié.e de nous accorder un délai raisonnable pour traiter votre demande. Nous ne fournirons pas vos informations à des tiers à des fins de marketing direct ou à d’autres fins non liées à votre consentement sans votre consentement écrit.

Veuillez noter que si vous refusez de recevoir des communications liées au marketing, nous devrons peut-être néanmoins vous envoyer des communications concernant votre utilisation de nos produits ou services, ou d’autres questions, sous réserve des lois et réglementations en vigueur.

Transfert de données

Vos informations personnelles peuvent être stockées et traitées dans n’importe quel pays, province ou état (chacun étant un « Pays ») où nous disposons d’installations ou dans lequel nous faisons appel à des prestataires de services tiers. En conséquence, vos informations personnelles peuvent être transférées vers d’autres Pays que celui où vous résidez, et qui peuvent avoir des règles de protection des données différentes de celles de votre Pays. Bien que lesdites informations se trouvent en dehors de votre pays, elles sont soumises aux lois du Pays dans lequel elles sont détenues et peuvent être divulguées aux gouvernements, tribunaux ou agences d’application des lois ou de réglementation de cet autre Pays, conformément aux lois dudit Pays. Cependant, nos pratiques concernant vos informations personnelles continueront à être régies par la présente Charte de Protection des Données et, le cas échéant, nous nous conformerons aux exigences du RGPD afin de fournir une protection adéquate pour le transfert des informations personnelles de l’UE/EEE vers d’autres pays.

Sites Web et services de tiers

La présente Charte de Protection des Données s’applique uniquement aux Services Unsplash et ne s’applique pas aux sites Web, produits ou services fournis par des tiers. Nous déclinons toute responsabilité concernant les pratiques de ces tiers en matière de protection des données. Nous vous encourageons à consulter toutes les politiques et chartes de protection des données des tiers avant d’utiliser des sites Web, produits ou services de tiers.

Protection des Données des enfants

Les Services Unsplash ne s’adressent pas aux enfants (âgés de moins de 13 ans aux États-Unis et au Royaume-Uni, ou de moins de 16 ans dans l’Espace économique européen) et nous ne recueillons pas sciemment d’informations personnelles relatives à des enfants sans avoir préalablement obtenu un consentement parental. Si nous apprenons que des informations personnelles ont été recueillies au travers des Services Unsplash auprès de personnes mineures et en l’absence de consentement parental vérifiable, nous prendrons les mesures appropriées pour supprimer ces informations. Si vous êtes un parent ou un.e tuteur.rice légal.e et que vous découvrez que votre enfant a fourni des informations personnelles, vous pouvez nous en informer comme indiqué dans la section « Contactez-nous » et nous demander de supprimer ses informations personnelles de nos systèmes.

Contactez-nous

Pour toute question ou commentaire concernant la présente Charte de protection des données ou vos informations personnelles, pour effectuer une demande d’accès ou de correction, exercer vos droits applicables, déposer une plainte ou obtenir des informations sur nos politiques et pratiques concernant les prestataires de services en dehors du Canada, vous pouvez contacter notre Responsable de la vie privée à l’adresse privacy@unsplash.com.

La présente Charte de protection des données a été mise à jour le 12 septembre 2022.