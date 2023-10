Même si l’attribution n’est pas obligatoire, les photographes d’Unsplash vous sont reconnaissant de leur attribuer un crédit, car cela contribue à donner de la visibilité à leur travail et les encourage à continuer à le partager.

Formule longue

Unsplash vous accorde une licence de droits d’auteur valable dans le monde entier, irrévocable et non exclusive aux fins de télécharger, copier, modifier, distribuer, reproduire, représenter et utiliser gratuitement les photos d’Unsplash, y compris à des fins commerciales, sans avoir à demander une autorisation supplémentaire au photographe ou à Unsplash. Cette licence n’inclut pas le droit de compiler des photos d’Unsplash pour répliquer un service similaire ou concurrent.

Des questions ? Consultez notre FAQ.