Termini e condizioni

1. Introduzione

Unsplash è una piattaforma di ricerca di foto gratuita e ad alta definizione. Noi (Unsplash Inc., una società canadese) gestiamo il sito web Unsplash all’indirizzo unsplash.com (il “Sito”) e tutti i siti web, software, applicazioni mobili e altri servizi correlati che forniamo (collettivamente, il “Servizio”) con l’obiettivo di celebrare e mettere a disposizione dei collaboratori e promuovere la creatività nella nostra community. L’utilizzo del Servizio da parte dell’utente e la fornitura del Servizio da parte nostra all’utente costituiscono un contratto tra l’utente e Unsplash, vincolato dai termini e dalle condizioni contenute nei presenti Termini di servizio.

LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI DEL SERVIZIO. REGISTRANDOSI O UTILIZZANDO IN ALTRO MODO IL SERVIZIO, L’UTENTE CI COMUNICA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO DI ESSERE VINCOLATO DAI PRESENTI TERMINI DI SERVIZIO, INCLUSA LA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY (COLLETTIVAMENTE,I “TERMINI”). Se l’utente non è d’accordo con quanto proposto nei presenti Termini, è pregato di non utilizzare alcun Servizio (e non ha il nostro permesso di farlo).

QUESTA PARTE È MOLTO IMPORTANTE: I presenti Termini richiedono che, in caso di contenzioso con l’utente in relazione al Servizio (o viceversa), a meno che l’utente non risieda nel Regno Unito o nell’Unione Europea, la controversia verrà risolta da ARBITRATO VINCOLANTE. Ciò significa che L’UTENTE ACCETTA DI RINUNCIARE AL DIRITTO DI CITARCI IN GIUDIZIO (OPPURE DI ESSERE CITATO IN GIUDIZIO) SOTTO IL PRESENTE CONTRATTO (fatta eccezione per alcune controversie che possono essere inoltrate al tribunale per le cause minori). Le nostre controversie saranno determinate da un ARBITRO NEUTRALE e NON DA UN GIUDICE O UNA GIURIA e l’utente non può iniziare o partecipare a una causa per azione collettiva. L’utente deve leggere attentamente la Sezione 18 per conoscere gli specifici dettagli relativi al nostro accordo di arbitraggio, che abbiamo cercato di rendere giusti per i nostri utenti.

2. Idoneità

Il Servizio è destinato all'usodi persone di almeno 13 anni. Se l’utente non ha ancora compiuto 13 anni, non può utilizzare il Servizio. Se l’utente ha 13 anni, deve dichiarare di non essere mai stato sospeso dal Servizio e che l’utilizzo del Servizio sarà effettuato senza violare alcuna legge o normativa. Laddove l’utente utilizzi il Servizio per conto di una società, organizzazione o altro tipo di entità, dichiara di avere l’autorità di vincolare tale società ai presenti Termini in sua vece.

3. Account e registrazione

Durante l’utilizzo del Servizio, l’utente ha la possibilità di registrare un account. Consigliamo di registrare un account, perché la creazione di un account sul Servizio consente di accedere a funzionalità speciali relative a scoperta, download e contributo alla community. In tal caso, all’utente sarà richiesto di fornirci alcune informazioni come parte del processo di registrazione, alcune delle quali sono necessarie per registrare l’account. L’utente si impegna a garantire che tutte le informazioni fornite sono accurate e che saranno mantenute aggiornate in futuro. Viene, inoltre, richiesta una password per proteggere la sicurezza dell’account. L’utente è responsabile di mantenere la password al sicuro e riservata. Qualsiasi attività effettuata con il proprio account sarà responsabilità dell’utente. Ove l’utente ritenga che il proprio account non sia più sicuro, deve comunicarcelo immediatamente all’indirizzo support@unsplash.com. La password può anche essere reimpostata tramite https://unsplash.com/users/password/new.

4. Licenza limitata per l’utilizzo del Servizio (ma non delle Foto)

A condizione che l’utente continui a rispettare i presenti Termini, gli concediamo il permesso di accedere al Servizio solo per uso personale.

5. Licenza per foto

Una dellefunzionalità del Servizio consente di cercare, visualizzare e scaricare fotografie caricate dagli altri utenti di Unsplash (“Foto”). L’utente può scaricare e utilizzare le Foto dal Servizio in conformità e nel rispetto della Licenza Unsplash. Incoraggiamo ciascun utente a prendere dimestichezza con la Licenza Unsplash e con le relative FAQ. Per essere certi di averti fornito tutte le informazioni più rilevanti, consentiteci di evidenziare nuovamente qual è l’aspetto cruciale di questa licenza:

Unsplash concede all’utente una licenza irrevocabile, non esclusiva e valida in tutto il mondo per scaricare, copiare, modificare, distribuire, eseguire e utilizzare le foto di Unsplash gratuitamente, anche per scopi commerciali, senza l’autorizzazione o l’attribuzione del fotografo o di Unsplash; tuttavia tale licenza non include il diritto di raccogliere le foto di Unsplash per replicare un servizio simile o concorrente.

Ciò significa che le Foto danno diritto a una licenza di diritti d’autore molto ampia in base a quanto stabilito nei presenti Termini. Ecco perché diciamo che le Foto sono “di libero utilizzo”. La licenza Unsplash non include il diritto di utilizzare:

marchi, loghi o marche che compaiono nelle Ffoto;

le immagini delle persone se queste sono riconoscibili nelle Foto;

opere d’arte o autori che compaiono nelle Foto

Scaricando foto che includono uno dei predetti elementi al loro interno, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione del proprietario del marchio o dell’opera d’autore o delle persone in esse ritratte, a seconda dell’utilizzo della Foto. Per maggiori informazioni, consultare la sezione FAQ e, in caso di ulteriori dubbi, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in materia.

6. Contenuti degli utenti

CIASCUN UTENTE E’ TITOLARE DEI SUOI CONTENUTI, INCLUSE LE FOTO CHE CARICA SUL SITO.

In generale . Il Servizio consente di caricare e pubblicare Foto, oltre a testo scritto, immagini, link web, informazioni sulla località e altri contenuti (“ Contenuti utente ”). I Contenuti che ciascun utente rende disponibili attraverso il Servizio apparterranno all’utente o ai suoi licenziatari. Non rivendicheremo alcuna proprietà sui Contenuti – i quali restano di esclusiva proprietà di ciascun utente, al 100%.

Licenza limitata a noi . Ciascun utente ci concede sui suoi Contenuti una licenza internazionale, non esclusiva e royalty-free (con diritto di concessione in sublicenza) per ospitare, archiviare, trasferire, visualizzare, adattare, eseguire, riprodurre, modificare, tradurre e distribuire i Contenuti in questione (in tutto o in parte) in qualsiasi formato multimediale e tramite qualsiasi canale di comunicazione (ora conosciuto o sviluppato in futuro). Ciascun utente è consapevole che non verrà effettuato alcun pagamento per l’utilizzo delle sue Foto e che le stesse saranno rese disponibili al pubblico per il loro utilizzo senza fornire attribuzione o compenso.

Autorità . Caricando Foto attraverso il Servizio, in aggiunta alla licenza a noi concessa di rendere pubblicamente visibili le Foto e che consente ad altri utenti di Unsplash di scaricarle e utilizzarle, siamo altresì autorizzati a far valere, in base ai diritti d’autore dell’utente, qualsiasi violazione relativa alle sublicenze che concediamo sulle Foto. In altre parole, se un altro utente di Unsplash utilizza in modo errato una delle Foto scaricate dal Servizio, l’utente ci autorizza a far valere il suo diritto d’autore sulle Foto in sua vece. Per saperne di più, consultare le nostre FAQ.

Dichiarazioni e garanzie. L’utente è l’unico responsabile dei suoi Contenuti e del caricamento o della pubblicazione dei Contenuti sul Servizio. Ogni volta che si caricano o pubblicano Contenuti, si dichiara e garantisce che: l’utente è il creatore e il proprietario dei Contenuti o dispone di tutti i diritti necessari facenti capo ad altre persone o aziende per l’utilizzo degli stessi, e consente ad altri utenti di utilizzare, i Contenuti attraverso il Servizio, come previsto nella presente Sezione 6; e i Contenuti dell’utente (inclusi quelli utilizzati dall’utente, da noi o da altri utenti del Servizio) non violano o non violeranno né si appropriano o approprieranno indebitamente di alcun diritto di terzi, inclusi i diritti di d’autore e di proprietà intellettuale, i diritti sulla privacy, i diritti sulla proprietà intellettuale o i diritti morali, né diffamano, calunniano o ingiuriano alcuna persona. In altre parole, i Contenuti devono essere un’opera originale ed è necessario munirsi di tutte le autorizzazioni dei terzi che vantano diritti sui Contenuti prima di caricare o pubblicare i Contenuti sul Servizio.

Esonero da Responsabilità. Non esiste un modo ragionevole per monitorare tutti i Contenuti che vengono caricati o pubblicati sul Servizio e non siamo obbligati a monitorare, modificare o controllare i Contenuti caricati o pubblicati sul Servizio dagli utenti. Ciò significa che non siamo responsabili per i Contenuti sul Servizio e che l’utente accetta di non avanzare alcuna richiesta di risarcimento a causa di tali Contenuti . Detto ciò, possiamo in qualsiasi momento rimuovere, modificare, visualizzare o bloccare i Contenuti dal Servizio (senza prima avvisare l’utente) per qualsiasi motivo, anche se riteniamo che i Contenuti violino i presenti Termini o siano altrimenti contestabili. Durante l’utilizzo del Servizio, si verrà in contatto coi Contenuti di altri utenti, alcuni dei quali potrebbero essere offensivi, imprecisi o indecenti. Potremmo indagare in merito a rivendicazioni che sostengono che i Contenuti violino i presenti Termini e, in tali casi, decideremo da soli quali eventuali azioni intraprendere in relazione ai Contenuti dell’utente in questione.

7. Digital Millenium Copyright Act

Rispettiamo le parti del Digital Millennium Copyright Act applicabili ai fornitori di servizi Internet (17 U.S.C. §512, e successive modifiche). Laddove si ritenga che i materiali caricati o pubblicati sul Servizio violino il diritto d’autore, è possibile contattare il nostro Agente designato all’indirizzo:

Unsplash, Inc. 500–400 rue McGill Montréal, QC H2Y 2G1, Canada E-mail: abuse@unsplash.com

Qualsiasi notifica che suggerisca che i materiali ospitati o distribuiti tramite il Servizio violino i diritti sulla proprietà intellettuale deve includere:

firma elettronica o autografa della persona autorizzata ad agire in nome e per conto del titolare del diritto d’autore o di altro diritto che si presume sia stato violato;

descrizione dell’opera protetta da diritto d’autore o altra proprietà intellettuale che l’utente sostiene sia stata violata;

una descrizione del materiale che l’utente rivendica sia in violazione e dove si trova sul Servizio; l’ indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’utente;

dichiarazione da parte dell’utente nella quale lo stesso dichiara in buona fede che l’utilizzo dei materiali del Servizio in questione non è autorizzato dal titolare del diritto d’autore, dal suo agente o dalla Legge; e

dichiarazione da parte dell’utente, resa sotto pena di false dichiarazioni, che le informazioni contenute nella propria segnalazione sono accurate e che l’utente è il titolare del diritto d’autore o della proprietà intellettuale, o è autorizzato ad agire per conto del titolare del diritto d’autore o della proprietà intellettuale.

Gli account degli utenti che classifichiamo come “trasgressori recidivi”, ovvero utenti a cui è stata notificata due o più volte un’attività che violi le regole o che abbia violato i Contenuti utente rimossi dal Servizio, saranno revocati (senza preavviso).

8. Condotta proibita

UTILIZZANDO IL SERVIZIO, L’UTENTE ACCETTA DI NON:

utilizzare il Servizio per scopi illegali o in violazione di leggi o normative;

violare o incoraggiare altri a violare i diritti di terzi, inclusa la violazione o l’appropriazione indebita dei diritti sulla proprietà intellettuale;

caricare, postare o pubblicare Contenuti illegali, diffamatori, calunniosi, discutibili, profani, indecenti, pornografici, molesti, minacciosi, di odio o altrimenti inappropriati;

interferire con le funzioni di sicurezza del Servizio (ad esempio, non disattivare o eludere le funzioni che limitano l’uso o la copia dei Contenuti o decodificare il Servizio per scoprire il Codice sorgente del Servizio);

interferire con il funzionamento del Servizio o con l’utilizzo del Servizio da parte di un altro utente (ciò significa non caricare o diffondere virus, adware o spyware, non fare offerte o promozioni non richieste, non raccogliere informazioni personali di altre persone e non interferire con le reti o le attrezzature che utilizziamo per fornire il Servizio);

svolgere attività fraudolente, come impersonare un’altra persona o mentire sulla data di nascita;

vendere copie di Foto senza prima modificare significativamente o integrare nuovi elementi creativi nelle Foto, che non siano semplici ritocchi, ridimensionamenti o altre modifiche minime, purché non vengano effettuate con mezzi automatici (ad esempio, vendendo immagini inalterate, leggermente alterate o alterate da script automatici), inclusa la vendita di stampe o stampe su beni fisici;

Fatta eccezione per i casi in cui tale restrizione non sia ammissibile ai sensi della legge applicabile, l’utente non può: (a) riprodurre, distribuire, mostrare pubblicamente o eseguire pubblicamente il Servizio; (b) apportare modifiche al Servizio; o (c) interferire o aggirare qualsiasi funzione del Servizio, incluso qualsiasi meccanismo di controllo di sicurezza o accesso;

Fatta eccezione per l’uso dell’API Unsplash in conformità con i nostri Termini API, accedere al Servizio utilizzando qualsiasi bot, spider, script, crawler, scraper o altri strumenti o applicazioni automatizzati (ad eccezione del browser Web o di qualsiasi applicazione mobile che possiamo pubblicare);

Copiare l’aspetto del Sito o accedere, scaricare, copiare, modificare, distribuire, eseguire o utilizzare Foto per creare un servizio simile o competitivo o per contribuire con la Foto a un servizio esistente simile o competitivo;

Trasferire i diritti dell’utente a utilizzare il Servizio o a visualizzare, accedere o utilizzare i Materiali; o

Tentare di fare, o aiutare chiunque altro a fare, una qualsiasi di queste cose.

9. Servizi e siti web collegati ad altre società

L’utente può trovare strumenti sul Servizio che consentono di inviare informazioni, inclusi i Contenuti utente, ai servizi di altre società, ad esempio tramite funzioni che consentono di collegare l’account dell’utente sul Servizio con un account su un altro servizio (ad esempio, Twitter o Facebook o l’implementazione di pulsanti di like o share di altre società). Se l’utente utilizza questi strumenti, ci consente di inviare queste informazioni ai servizi delle altre società e di riconoscere che non siamo responsabili per l’uso di tali informazioni da parte delle altre società, in quanto non le controlliamo affatto. L’utente può, inoltre, trovare sul Servizio link ad altri siti web non gestiti da noi. Anche questi siti web non sono sotto il nostro controllo, pertanto l’utente è invitato a utilizzare la propria discrezione quando lascia il Servizio.

10. Revoca dell’account

In caso di violazione di uno dei presenti Termini, l’autorizzazione all’uso del Servizio verrà revocata automaticamente.

Inoltre, potremo revocare l’account dell’utente sul Servizio o sospendere o interrompere l’accesso al Servizio in qualsiasi momento (con o senza preavviso) senza alcuna responsabilità nei confronti dell’utente. Si può chiudere il proprio account sul Servizio andando su https://unsplash.com/account/close.

Possiamo aggiornare, modificare o anche interrompere il Servizio in qualsiasi momento senza preavviso.

11. Informativa sulla privacy e requisiti aggiuntivi

Prendiamo seriamente la privacy e desideriamo che l’utente sappia quali informazioni raccogliamo e come le utilizziamo. Leggere attentamente la nostra informativa sulla privacy (l’“ Informativa sulla privacy ”). L’Informativa sulla privacy è inclusa nei presenti Termini come parte del nostro contratto.

Inoltre, potremmo avvisare l’utente di ulteriori requisiti che è necessario seguire durante l’utilizzo del Servizio, inclusa la Licenza Unsplash (le “Policy aggiuntive”). Questi requisiti possono essere regole d’uso accettabili o linee guida per la comunità. Qualsiasi Policy aggiuntiva pubblicata o collegata al Servizio è inclusa nei presenti Termini come parte del nostro contratto.

12. Modifica dei Termini

A volte, possiamo apportare modifiche ai presenti Termini con un preavviso di 7 giorni. Se e quando lo facciamo, faremo ogni ragionevole sforzo per avvisare l’utente delle modifiche apportate. Possiamo fornire tali avvisi all’utente tramite un banner pop-up, inviando un’e-mail a un indirizzo associato all’account sul Servizio o in altro modo, ed egli sarà informato quando la nuova versione dei presenti Termini entrerà in vigore. Se l’utente non accetta i nuovi Termini che proponiamo, possiamo chiudere immediatamente l’account e interrompere l’accesso al Servizio. In caso di controversie relative al Servizio, queste verranno risolte in conformità con la versione dei presenti Termini in vigore al momento della controversia.

13. Proprietà del Servizio

Unsplash, Inc. possiede e gestisce il Servizio. Tutto il software, le interfacce visive, la grafica, il design, le informazioni, la raccolta delle Foto e tutti gli altri elementi del Servizio (i “Materiali”) che forniamo sono protetti dalla proprietà intellettuale e da altre leggi. Noi o i nostri licenziatari siamo i proprietari di tutti i Materiali contenuti nel Servizio e l’utente non può utilizzare i Materiali se non in base a quanto espressamente consentito dai presenti Termini.

14. Indennizzo

L’utente è responsabile dell’utilizzo del Servizio. L’utente accetta di difenderci e di risarcirci, inclusi i nostri direttori, ufficiali, dipendenti, consulenti, affiliati, e agenti, da e contro qualsiasi rivendicazione, responsabilità, danno, perdita, e spesa (incluse le ragionevoli spese legali) derivanti da (i) l’accesso o l’utilizzo del Servizio da parte dell’utente; (ii) la violazione da parte dell’utente dei presenti Termini o di qualsiasi legge o regolamento; (iii) la violazione dei diritti dell’utente, inclusi i diritti sulla proprietà intellettuale; o (iv) eventuali controversie tra l’utente e terzi. Laddove l’utente dovesse difenderci, avremo il diritto di assumere il controllo esclusivo della controversia (senza limitare le responsabilità di indennizzo) e, in tal caso, l’utente è tenuto a cooperare con la nostra difesa.

15. Esclusione di responsabilità; Nessuna garanzia

FORNIAMO IL SERVIZIO, E TUTTI I CONTENUTI DISPONIBILI TRAMITE IL SERVIZIO, “COSÌ COM’È”, IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ, SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI NON VIOLAZIONE DI QUALSIVOGLIA ALTRUI PRETESA, TITOLARITÀ E QUALSIASI GARANZIA DERIVANTE DAL CORSO DI TRATTATIVE, USI O SCAMBI COMMERCIALI. NON ASSICURIAMO NÉ GARANTIAMO CHE IL SERVIZIO SARÀ ININTERROTTO, SICURO O PRIVO DI ERRORI O COMPONENTI DANNOSI, NÉ CHE RISOLVERÀ EVENTUALI ERRORI O COMPONENTI DANNOSI.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO NELLA SEZIONE 16 DI SEGUITO, L’UTENTE UTILIZZA IL SERVIZIO A PROPRIO RISCHIO E SI ASSUME OGNI RISCHIO PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DALL’USO O DALL’ACCESSO AL SERVIZIO, DALLE INTERAZIONI CON ALTRI UTENTI DEL SERVIZIO E DA QUALSIASI CONTENUTO DISPONIBILE TRAMITE IL SERVIZIO. L'USO DEL SERVIZIO E L'UTILIZZO, L'ACCESSO, IL DOWNLOAD O L'OTTENIMENTO DI MATERIALI O CONTENUTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO E QUALSIASI SITO O SERVIZIO ASSOCIATO SONO A DISCREZIONE E RISCHIO DELL'UTENTE, CHE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO A SE E ALLE SUE PROPRIETÀ (COMPRESI QUELLI AL DISPOSITIVO MOBILE UTILIZZATO PER CONNETTERSI CON IL SERVIZIO) O DELLA PERDITA DI DATI DERIVANTE DALL'USO DEL SERVIZIO O DAL DOWNLOAD O DALL'UTILIZZO DEI CONTENUTI.

LA LEGGE IN ALCUNI LUOGHI PROIBISCE L’ESCLUSIONE DI GARANZIA E L’UTENTE PUÒ GODERE DI ALTRI DIRITTI CHE POSSONO VARIARE A SECONDA DEL LUOGO DI RESIDENZA. NON ESCLUDIAMO O LIMITIAMO IN ALCUN MODO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’UTENTE LADDOVE CIÒ SIA ILLEGALE. NEL REGNO UNITO E NELL’UNIONE EUROPEA, CIÒ INCLUDE LA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI CAUSATE DA NEGLIGENZA DA PARTE NOSTRA DI DIPENDENTI, AGENTI O SUBAPPALTATORI, FRODE O FALSA DICHIARAZIONE, O PER IL NOSTRO OBBLIGO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO CON RAGIONEVOLE CURA E ABILITÀ O MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONFORMITÀ CON LE INFORMAZIONI FORNITE SU DI NOI O IL SERVIZIO.

16. Limitazione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, NON SAREMO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’UTENTE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI DERIVANTI DA O RELATIVI ALL’ACCESSO O ALL’USO (O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE) DEL SERVIZIO O DI QUALSIASI CONTENUTO DEL SERVIZIO, IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO (INCLUSA NEGLIGENZA), STATUTO O ALTRA TEORIA LEGALE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIAMO STATI INFORMATI O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI RISARCIMENTO DEI DANNI.

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO ESPLICITAMENTE PREVISTO NELLA SEZIONE 18, LA NOSTRA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA MASSIMA NEI CONFRONTI DELL’UTENTE PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE DERIVANTE DA O RELATIVA ALL’ACCESSO DELL’UTENTE O ALL’UTILIZZO (O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE) DEL SERVIZIO O DI QUALSIASI CONTENUTO DISPONIBILE TRAMITE IL SERVIZIO, SIA ESSO BASATO SU CONTRATTO, ILLECITO (INCLUSA NEGLIGENZA), STATUTO O ALTRA TEORIA LEGALE È LIMITATA A 100 USD.

LA LEGGE IN ALCUNI LUOGHI NON CONSENTE L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI. DI CONSEGUENZA, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL’UTENTE.

CIASCUNA DISPOSIZIONE DEI PRESENTI TERMINI CHE PREVEDA UNA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ, ESCLUSIONE DI GARANZIA O DI RISARCIMENTO DANNI CONSISTE NELL’ASSEGNARE I RISCHI PREVISTI DAI PRESENTI TERMINI TRA L’UTENTE E NOI. QUESTA RIPARTIZIONE È UN ELEMENTO ESSENZIALE DELLA BASE DELL’ACCORDO TRA LE PARTI. CIASCUNA DI QUESTE DISPOSIZIONI È DA CONSIDERARSI SEPARATA E INDIPENDENTE DA TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEI PRESENTI TERMINI. LE LIMITAZIONI DI QUESTA SEZIONE 16 SI APPLICHERANNO ANCHE SE UN RIMEDIO LIMITATO NON SODDISFA IL SUO SCOPO ESSENZIALE.

17. Disposizioni generali

I presenti Termini, insieme all’Informativa sulla privacy e alle altre informative incorporate nei Termini, costituiscono l’intero accordo tra l’utente e noi in merito all’utilizzo del Servizio. Ad eccezione del diritto di aggiornare i presenti Termini di cui alla Sezione 12 di cui sopra, i presenti Termini possono essere modificati solo da un accordo scritto firmato sia dall’utente che da noi. All’utente non è consentito cedere o trasferire i presenti Termini, o trasferire il proprio account sul Servizio, a qualsiasi altra persona o società senza il nostro consenso, incluso qualsiasi trasferimento che si desidera effettuare in relazione a un’acquisizione aziendale. I presenti Termini possono essere ceduti da Unsplash con o senza preavviso. Qualsiasi ritardo o mancata applicazione dei diritti previsti, o che richieda il rispetto da parte dell’utente, dei presenti Termini, non pregiudicherà il diritto di far valere tali diritti da parte nostra o di richiedere la conformità dell’utente in un secondo momento. In caso di rinuncia a qualsiasi violazione da parte dell’utente dei presenti Termini, non rinunceremo a qualsiasi violazione successiva o all’obbligo dell’utente di rispettare qualsiasi termine violato. Abbiamo incluso nomi di paragrafi e sezioni per facilitarne la consultazione, ma tali nomi non influiscono sull’interpretazione dei presenti Termini. Nel caso in cui una qualsiasi parte dei presenti Termini sia ritenuta inapplicabile da un giudice o da un arbitro, la parte inapplicabile sarà comunque resa il più possibile efficace le parti restanti rimarranno in vigore a tutti gli effetti. In caso di risoluzione dei presenti Termini, qualsiasi disposizione che per sua natura debba sopravvivere (o che è specificamente previsto che debba sopravvivere) continuerà a resta pienamente vigente, ciò che senz’altro avverrà per le seguenti sezioni: Sezioni 2, 5, 6 e da 8 fino a 21.

18. Legislazione vigente, Risoluzione delle controversie, Arbitrato

Residenti in Canada . Se l’utente risiede in Canada, la presente Sezione 18.a si applica a: Disposizioni generali. I presenti Termini e qualsiasi azione a essi correlata saranno regolati dalle leggi della Provincia del Quebec, Canada, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti di legge. In conformità con il resto della presente Sezione 18.a, la giurisdizione esclusiva e la sede di qualsiasi azione in relazione al presente Contratto saranno il Distretto di Montreal e ciascuno di noi rinuncia a qualsiasi obiezione alla giurisdizione e al foro competente in tali tribunali; salvo che, in caso di violazione effettiva o minacciata, appropriazione indebita o violazione dei nostri diritti sulla proprietà intellettuale, possiamo intraprendere procedimenti legali in qualsiasi giurisdizione di nostra scelta. Arbitrato. Le parti accettano che qualsiasi contenzioso, rivendicazione o controversia derivante da o relativa ai presenti Termini o all’uso del Servizio sarà risolta esclusivamente mediante arbitrato vincolante, ad eccezione del fatto che ciascuna delle parti si riserva il diritto di intentare un’azione individuale in un tribunale per le cause minori e il diritto di richiedere un provvedimento ingiuntivo o di altro tipo in un tribunale della giurisdizione competente per prevenire la violazione, l’appropriazione indebita o la violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale. L’utente riconosce e accetta di rinunciare al diritto di partecipare come attore in qualsiasi azione collettiva o procedimento rappresentativo. Se non diversamente concordato per iscritto da entrambi, gli arbitri non possono consolidare le rivendicazioni di più di una persona e non possono altrimenti presiedere ad alcuna forma di azione collettiva o rappresentativa. Se la presente Sezione 18.a.ii viene considerata inapplicabile, la totalità della Sezione 18.a sarà considerata nulla. Regole di arbitrato. L’arbitrato sarà soggetto all’articolo 940 e successivi del Codice di procedura civile (Quebec). Luogo dell’arbitrato. Se non diversamente concordato, l’arbitrato sarà condotto a Montreal, Quebec. Decisione. Gli arbitri emetteranno un lodo entro il periodo di tempo specificato nel Codice di procedura civile (Quebec). La decisione includerà i risultati e le conclusioni essenziali su cui gli arbitri hanno basato il lodo. La sentenza sul lodo arbitrale può essere emessa in qualsiasi tribunale competente. Qualsiasi risarcimento concesso dagli arbitri deve essere coerente con i termini della Sezione 16 per quanto riguarda le tipologie e gli importi dei danni per i quali una parte può essere ritenuta responsabile. Tariffe. Gli arbitri determineranno chi è responsabile del pagamento delle commissioni associate all’arbitrato.

Residenti negli Stati Uniti e in altri Paesi . Se l’utente è residente negli Stati Uniti o in altri Paesi al di fuori del Canada, del Regno Unito o dell’Unione Europea, la presente Sezione 18.b si applica a: Generalmente. Nell’interesse di risolvere le controversie tra l’utente e noi nel modo più efficiente ed economico possibile, l’utente e noi accettiamo di risolvere qualsiasi controversia derivante da questi Termini o dall’utilizzo del Servizio da parte dell’utente tramite arbitrato vincolante. L’arbitrato è meno formale di una causa in tribunale. Utilizza un arbitro neutrale invece di un giudice o una giuria, può consentire una scoperta limitata (ad es. la scoperta di fatti prima della sperimentazione) piuttosto che in tribunale e solitamente non è appellabile in tribunale. Gli arbitri possono concedere gli stessi danni e risarcimenti che può concedere un tribunale. Il nostro accordo di arbitrare le rivendicazioni derivanti da o relative a qualsiasi aspetto dei presenti Termini, include tutte le rivendicazioni, siano esse basate su contratto, illecito, statuto, frode, falsa dichiarazione o qualsiasi altra teoria legale, e indipendentemente dal fatto che le rivendicazioni sorgano durante o dopo la revoca dei Termini. L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE, SOTTOSCRIVENDO I PRESENTI TERMINI, L’UTENTE E UNSPLASH RINUNCIANO AL DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA O A PARTECIPARE A UN’AZIONE LEGALE COLLETTIVA. Eccezioni. Nonostante la Sezione 18.b.i, le parti concordano che nulla di quanto contenuto nei presenti Termini rinuncia o limita il diritto di (i) intentare un’azione individuale in un tribunale per le controversie di modesta entità, (ii) perseguire azioni esecutive attraverso agenzie federali, statali o locali, (iii) richiedere un provvedimento ingiuntivo o un altro provvedimento provvisorio nell’ambito di un arbitrato di aiuto da parte di un tribunale, o (iv) intentare una causa in un tribunale per affrontare reclami relativi alla proprietà intellettuale. Arbitro. Qualsiasi arbitrato tra le parti sarà condotto in base alle Procedure di risoluzione delle controversie commerciali e alle Procedure supplementari per le controversie correlate ai consumatori (collettivamente, “ Regole AAA ”) dell’American Arbitration Association (“ AAA ”), come modificate dai presenti Termini, e sarà gestito dall’AAA. Se l’utente desidera ottenere una copia delle regole AAA, queste sono disponibili online all’indirizzo www.adr.org, o chiamando l’AAA al numero 1-800-778-7879. Avviso e procedura. Se una delle parti intende richiedere un arbitrato, deve prima inviare una notifica scritta del contenzioso all’altra parte, tramite posta certificata o Federal Express (firma obbligatoria), oppure, se non disponiamo di un indirizzo fisico in archivio per l’utente, tramite e-mail (“ Nota ”). Il nostro indirizzo per la notifica è: Unsplash, Inc., 500—400 rue McGill, Montréal, Que, H2Y 2G1, Canada. Qualsiasi Notifica deve (a) descrivere la natura e il fondamento della richiesta di risarcimento o contenzioso, e (b) descrivere la risoluzione specifica richiesta (“ Richiesta ”). Il Collaboratore e noi ci impegniamo a porre rimedio in buona fede a qualsiasi rivendicazione diretta, ma laddove una risoluzione non venga raggiunta entro 30 giorni dalla ricezione della Notifica, il Collaboratore o noi possiamo avviare un procedimento arbitrale. Durante il procedimento arbitrale, l’importo delle offerte di conciliazione da parte nostra o dell’utente non sarà comunicato all’arbitro fino a quando quest’ultimo non avrà preso una decisione finale ed emesso un’eventuale sentenza definitiva. Qualora il contenzioso venga risolto attraverso un arbitrato a favore dell’utente, provvederemo a corrispondere a quest’ultimo l’importo maggiore tra: (i) l’eventuale importo assegnato dall’arbitro, (ii) l’ultimo importo scritto da noi offerto per risolvere il contenzioso prima della sentenza dell’arbitro e (iii) 10.000 USD. Tariffe. Se l’utente avvia un arbitrato ai sensi dei presenti Termini, rimborserà le spese della tassa di deposito se la richiesta di risarcimento è pari o inferiore a 10.000 USD. In caso contrario, il pagamento delle tasse di deposito sarà stabilito dalle Regole AAA. Se la richiesta di risarcimento è pari o inferiore a 10.000 USD, si potrà scegliere se l’arbitrato sarà condotto (i) esclusivamente sulla base dei documenti presentati all’arbitro, (ii) per telefono, senza udienze di persona, o (iii) con un’udienza di persona come stabilito dal Regolamento AAA nella contea (o distretto) dell’indirizzo di fatturazione dell’utente. Se la richiesta di risarcimento è superiore a 10.000 USD, le udienze arbitrali si svolgeranno in una sede concordata nella contea di Los Angeles, California. Se l’arbitro stabilisce che il merito della richiesta di risarcimento o l’indennizzo richiesto dall’utente nella Domanda è infondato o presentato per uno scopo improprio (secondo gli standard della Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), il pagamento di tutti gli onorari sarà disciplinato dal Regolamento AAA e l’utente accetta di rimborsarci qualsiasi importo da noi precedentemente pagato ma che egli è obbligato a pagare secondo il Regolamento AAA. L’arbitro comunicherà una decisione scritta motivata, sufficiente a spiegare i risultati e le conclusioni essenziali su cui si basano la decisione e l’eventuale lodo. L’arbitro può prendere decisioni e risolvere controversie relative al pagamento di onorari o spese in qualsiasi momento del procedimento e su richiesta di una delle parti presentata entro 14 giorni dalla decisione dell’arbitro sul merito. Nessuna azione collettiva. L’UTENTE E NOI CONCORDIAMO CHE CIASCUNO PUÒ AVANZARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DELL’ALTRO SOLO A TITOLO INDIVIDUALE E NON COME ATTORE O MEMBRO DI UN GRUPPO IN UN PRESUNTO PROCEDIMENTO COLLETTIVO O RAPPRESENTATIVO. Salvo diversamente concordato tra le parti, l’arbitro non può consolidare le richieste di risarcimento di più persone e non può presiedere alcuna forma di procedimento rappresentativo o di classe. Modifiche. In caso di future modifiche al presente contratto di arbitrato (a eccezione di una modifica all’indirizzo per la Notifica), l’utente può rifiutarle inviando una notifica scritta (all’indirizzo per la Notifica) entro 30 giorni dalla modifica. In tal caso, l’account sul Servizio sarà immediatamente revocato e il presente contratto di arbitrato, in vigore immediatamente prima delle modifiche rifiutate dall’utente, rimarrà valido anche dopo la revoca. Applicabilità. Se la Sezione 18.b.vi risulta inapplicabile o se l’intera parte del contratto di arbitrato di cui alla Sezione 18.b risulta inapplicabile, la presente Sezione 18.b sarà nulla e, in tal caso, l’utente e Unsplashaccettano di sottoporre eventuali controversie in relazione ai presenti Termini o all’utilizzo del Servizio nella giurisdizione esclusiva descritta nella Sezione 18.c.

Residenti nel Regno Unito e nell’Unione Europea . Se l’utente è residente nel Regno Unito o nell’Unione Europea, la presente Sezione 18.c si applica all’utente. Il presente Contratto è regolato dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles. I tribunali di Inghilterra e Galles avranno giurisdizione non esclusiva per la risoluzione di qualsiasi causa o procedimento giudiziario consentito dal presente Contratto, il che significa che, in qualità di consumatore, l’utente può intentare qualsiasi causa o procedimento giudiziario contro di noi in un tribunale nel proprio Paese di residenza dei tribunali di Inghilterra e Galles. Se Unsplash desidera far valere i propri diritti nei confronti dell’utente, possiamo farlo solo nei tribunali del paese di residenza dell’utente. Inoltre, le controversie possono essere sottoposte a risoluzione online sulla piattaforma per la risoluzione delle controversie online della Commissione Europea.

Legislazione vigente. Se l’utente è residente negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese al di fuori del Canada, del Regno Unito o dell’Unione Europea, il nostro contratto in base ai presenti Termini è regolato dalle leggi di New York, indipendentemente dai principi relativi al conflitto di leggi. Se una causa legale è consentita ai sensi dei presenti Termini, le parti accettano la giurisdizione esclusiva dei tribunali statali e federali situati nella contea di New York, Stati Uniti.

19. Consenso alle comunicazioni elettroniche

L’utente acconsente a ricevere comunicazioni elettroniche da parte nostra, come descritto nella nostra Informativa sulla privacy. Leggere la nostra Informativa sulla privacy per saperne di più sulle scelte in merito alle nostre pratiche di comunicazione elettronica. Possiamo inviare avvisi, accordi, comunicazioni o altre comunicazioni in formato elettronico.

20. Informazioni di contatto

Il Servizio è offerto da Unsplash, Inc., con sede in 500–400 rue McGill, Montréal, QC, H2Y 2G1, Canada. È possibile contattarci inviando una lettera al nostro indirizzo o inviandoci un’e-mail all’indirizzo support@unsplash.com.

21. Avviso ai residenti in California

Se l’utente è residente in California, ai sensi della Sezione 1789.3 del Codice civile della California, può contattare l’Unità di assistenza per i reclami della Divisione Servizi ai consumatori del Dipartimento degli affari dei consumatori della California per iscritto all’indirizzo 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, o telefonicamente al numero (800) 952-5210 per risolvere un reclamo relativo al Servizio o per ricevere ulteriori informazioni sull’uso del Servizio.