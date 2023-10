Formato lungo

Unsplash concede all’utente una licenza irrevocabile, non esclusiva e valida in tutto il mondo per scaricare, copiare, modificare, distribuire, eseguire e utilizzare le foto di Unsplash gratuitamente, anche per scopi commerciali, senza l’autorizzazione o l’attribuzione del fotografo o di Unsplash. Questa licenza non include il diritto di raccogliere foto di Unsplash per replicare un servizio simile o concorrente.

Domande? Leggi le nostre FAQ.