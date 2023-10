Unsplash Inc. e le sue affiliate e consociate (“Unsplash” o “noi”) si impegnano a proteggere la privacy dell’utente e a salvaguardare i dati personali dell’utente. Lo scopo della presente informativa sulla privacy (l’“Informativa sulla privacy”) è quello di informare l’utente in merito alle nostre pratiche sulla privacy, incluse le modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali.

La presente Informativa sulla privacy si applica al nostro sito Web, alle applicazioni mobili e ai servizi correlati (collettivamente, i “Servizi Unsplash”). Visitando, accedendo o utilizzando i Servizi Unsplash, l’utente acconsente alle politiche e alle pratiche della presente Informativa sulla privacy, pertanto è pregato di leggerle attentamente. Se le politiche o le pratiche della presente Informativa sulla privacy non sono accettabili, non visitare, accedere o utilizzare i Servizi Unsplash.

Cosa c’è nella presente Informativa sulla privacy?

Modifiche all’Informativa sulla privacy

La privacy degli utenti è importante per noi, quindi, chiediamo sia ai nuovi utenti dei Servizi Unsplash che agli utenti di lunga data, di prendersi il tempo necessario per conoscere e familiarizzare con le nostre politiche e pratiche. L’utente può stampare e conservare una copia della presente Informativa sulla privacy, ma ci riserviamo il diritto di modificare le nostre politiche e pratiche in qualsiasi momento. Ad ogni modo, è sempre possibile trovare l’ultima versione della presente Informativa sulla privacy qui su questa pagina. La visita, l’accesso o l’utilizzo dei Servizi Unsplash a seguito di qualsiasi modifica alla presente Informativa sulla privacy è considerata come l’accettazione di tali modifiche da parte dell’utente. Pertanto, è necessario leggere periodicamente la presente Informativa sulla privacy. Se l’utente non accetta di essere vincolato dalla presente Informativa sulla privacy, non deve visitare, accedere o utilizzare i Servizi Unsplash.

Dati personali che raccogliamo

I dati personali che raccogliamo sull’utente possono includere quanto segue. In ogni caso, identifichiamo gli ambiti di competenza per il trattamento dei dati personali dell’utente ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “GDPR”):

Profilo dell’account: in seguito all’apertura di un account, possiamo raccogliere nome, cognome, indirizzo e-mail, nome utente e password. È anche possibile fornire ulteriori dettagli sul proprio profilo, come foto, dati di localizzazione, sito Web personale, nome utente di Instagram, nome utente di Twitter e profilo Facebook. Base giuridica applicabile: esecuzione del contratto, consenso, interessi legittimi (per consentirci di adempiere ai nostri obblighi e fornire i nostri servizi);

Informazioni sul dispositivo: informazioni raccolte automaticamente sul dispositivo dell’utente, come hardware, sistema operativo, browser, ecc. Base giuridica applicabile: interessi legittimi (per consentirci di fornire i contenuti e i servizi sul sito), consenso, esecuzione del contratto;

Informazioni sulla posizione: informazioni raccolte automaticamente tramite i fornitori di sistemi di analisi per determinare la posizione, inclusi l’indirizzo IP e/o il nome di dominio e qualsiasi pagina esterna che ha indirizzato a noi l’utente. Base giuridica applicabile: interessi legittimi (per consentirci di fornire i contenuti e i servizi sul sito), consenso, esecuzione del contratto;

Informazioni sul registro dei server: informazioni generate dall’utilizzo dei Servizi Unsplash da parte dell’utente che vengono automaticamente raccolte e memorizzate nei registri dei server. Ciò può includere, a titolo esemplificativo, informazioni specifiche per dispositivo, informazioni sulla posizione, attività di sistema e qualsiasi informazione interna ed esterna relativa alle pagine Unsplash visitate. Base giuridica applicabile: interessi legittimi (per consentirci di fornire i contenuti e i servizi sul sito), consenso, esecuzione del contratto;

Corrispondenza: informazioni che l’utente fornisce in corrispondenza, ad esempio con l’invio di domande o richieste e in relazione all’assistenza clienti in corso. Base giuridica applicabile: interessi legittimi (per consentirci di adempiere ai nostri obblighi e fornire i nostri servizi), consenso, esecuzione del contratto.

Gateway di pagamento - Le informazioni di pagamento, come il numero di carta di credito/debito o di conto bancario, vengono fornite tramite un'interfaccia tunnel protetta direttamente a un elaboratore di pagamento di terzi (Stripe) e non sono accessibili a noi né da noi raccolte. Per ulteriori informazioni, consultare l’Informativa sulla privacy di Stripe qui.

Unsplash può anche utilizzare la pratica standard di inserire piccoli file di dati chiamati cookie, flash cookie, pixel tag o altri strumenti di tracciamento (“Cookie”) sul computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati per accedere ai Servizi Unsplash. I cookie sono piccole parti di informazione che vengono automaticamente memorizzate sul browser Web del dispositivo dell’utente e che possono essere da noi recuperate. Il tipo di informazioni che raccogliamo include, a titolo esemplificativo, informazioni di identificazione univoca dei visitatori e informazioni relative alle preferenze di utilizzo dell’utente. Utilizziamo queste tecnologie per aiutarci a riconoscere l’utente come tale, raccogliere informazioni sull’uso dei Servizi Unsplash per personalizzare meglio i nostri servizi e contenuti per l’utente. Utilizzando i Servizi Unsplash, l’utente riconosce e accetta che possiamo raccogliere e/o trasmettere i dati raccolti ai nostri fornitori di servizi terzi, come i fornitori di analisi, che possono anche utilizzare tali tecnologie sopra descritte. Se si bloccano o eliminano i cookie, non sarà possibile utilizzare alcuni o tutti i Servizi Unsplash.

Come utilizziamo i dati personali

Adottiamo misure concepite per garantire che solo i dipendenti che hanno necessità di conoscere i dati personali degli utenti possano accedere a tali informazioni per adempiere ai loro compiti. Potremmo utilizzare le informazioni personali che raccogliamo per:

fornire all’utente i Servizi Unsplash, inclusa l’assistenza clienti;

ottimizzare e migliorare i Servizi Unsplash, anche per sviluppare nuovi prodotti, servizi, funzioni e funzionalità;

rispondere alle domande e ad altre richieste;

fornire informazioni che riteniamo possano interessare l’utente, anche per quanto riguarda i nostri prodotti e servizi;

monitorare l’utilizzo dei Servizi Unsplash, anche effettuando controlli di sicurezza automatici e manuali;

comprendere e analizzare i trend e le preferenze di utilizzo dei nostri utenti;

creare dati di report aggregati e resi anonimi sui Servizi Unsplash;

indagare sulle azioni legali;

adempiere a tali scopi per i quali potremmo ottenere il consenso di volta in volta; e

adempiere ad altri scopi consentiti o richiesti dalla legge applicabile.

Come condividiamo le informazioni personali

Possiamo divulgare le informazioni personali dell’utente alle forze dell’ordine e agli enti governativi laddove sia richiesto dalla legge o laddove riteniamo in buona fede che tale azione sia necessaria per ottemperare alle leggi applicabili, in risposta a un’ordinanza del tribunale di fatto valida, a una citazione in giudizio o a un mandato del governo, o per collaborare in altro modo con le forze dell’ordine o altre agenzie governative. Possiamo, inoltre, divulgare i dati personali dell’utente a terzi in caso di riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione, trasferimento o altra disposizione di tutta o parte della nostra attività.

Ci affidiamo a fornitori di servizi terzi per eseguire una varietà di servizi per nostro conto, come la verifica dell’identità, il rilevamento di frodi o minacce di sicurezza, l’assistenza telefonica o tecnica, l’elaborazione di carte di pagamento, servizi di hosting e l’archiviazione o l’elaborazione di dati, e potremmo trasferire i dati personali dell’utente ai nostri fornitori di servizi per tali scopi. I fornitori di servizi terzi hanno accesso e possono raccogliere informazioni personali solo se necessario per svolgere le loro funzioni e non sono autorizzati a condividere o utilizzare le informazioni per qualsiasi altro scopo.

Quando divulghiamo i dati personali dell’utente a terzi, adottiamo misure ragionevoli per garantire che le regole stabilite nella presente Informativa sulla privacy siano rispettate e che tali terzi forniscano garanzie sufficienti a implementare le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dell’utente.

Sicurezza delle informazioni

Prendiamo molto seriamente la privacy dell’utente e abbiamo adottato misure di sicurezza fisica, organizzativa e tecnologica allo scopo di proteggere i dati personali da perdita o furto, accesso non autorizzato, divulgazione, copia, uso o modifica. In particolare, criptiamo il sito Web Unsplash con SSL; esaminiamo periodicamente le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione delle informazioni; e limitiamo l’accesso dei nostri dipendenti, contraenti e agenti alle informazioni dell’utente solo se strettamente necessario. I nostri partner sono soggetti a severi obblighi di riservatezza contrattuale che possono essere disciplinati o risolti se non soddisfano tali obblighi.

Inoltre, il nostro elaboratore di pagamenti di terzi Stripe codifica i dati della carta di credito e li memorizza in un luogo sicuro, accessibile solo al personale autorizzato.

Nonostante le misure sopra indicate, nessun metodo di trasmissione o archiviazione delle informazioni è sicuro al 100% o privo di errori, quindi purtroppo non possiamo garantire la sicurezza assoluta. Ove l’utente abbia motivo di ritenere che la sua interazione con noi non sia più sicura (ad esempio, se ritiene che la sicurezza delle informazioni forniteci sia stata compromessa), è possibile contattarci immediatamente utilizzando le informazioni di contatto riportate nella sezione “Contatti” riportata di seguito.

Conservazione dei dati personali

Utilizzeremo, divulgheremo o conserveremo i dati personali dell’utente solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui tali dati personali sono stati raccolti e secondo quanto consentito o richiesto dalla legge.

Diritti relativi alle informazioni personali dell’utente

In determinate circostanze e in conformità con il GDPR o altre leggi applicabili sulla protezione dei dati, l’utente ha i seguenti diritti:

Accesso: chiedere se stiamo elaborando le informazioni e, in caso affermativo, richiedere l’accesso alle proprie informazioni personali. Ciò consente all’utente di ricevere una copia dei dati personali in nostro possesso e di alcune altre informazioni che lo riguardano;

Correzione: richiedere la correzione di qualsiasi informazione personale incompleta o inesatta che lo riguarda;

Cancellazione - In determinate circostanze, chiedere di eliminare o rimuovere i dati personali. Esistono alcune eccezioni in cui possiamo rifiutare una richiesta di cancellazione, ad esempio quando le informazioni personali sono necessarie per la conformità alla legge o in relazione a rivendicazioni legali;

Restrizione: chiedere di sospendere il trattamento dei dati personali dell’utente, ad esempio, per stabilirne l’accuratezza o la ragione del trattamento;

Trasferimento: richiedere il trasferimento di alcuni dati personali a terzi;

Obiezione: contestare il trattamento dei dati personali sulla base di un legittimo interesse (o di quelli di terzi) o per finalità di marketing diretto. Tuttavia, potremmo avere il diritto di continuare a trattare le informazioni in determinate circostanze;

Decisioni automatiche: contestare qualsiasi decisione automatizzata presa in caso di effetto legale o significativo simile e chiedere che venga riconsiderata; e

Consenso: se i dati personali vengono trattati con il consenso, revocare il consenso.

L’utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo per la protezione dei dati, in particolare nel Paese (come definito di seguito) in cui risiede normalmente, in cui risiediamo o in cui è avvenuta una presunta violazione della legge sulla protezione dei dati.

Per esercitare uno qualsiasi di questi diritti, è possibile contattarci come indicato nella sezione “Contatti”.

Marketing diretto

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, occasionalmente potremmo inviare materiali di marketing diretto che promuovano servizi, prodotti, strutture o attività utilizzando le informazioni raccolte dall’utente. Se l’utente non desidera più ricevere nostre comunicazioni relative al marketing, può annullarne l’invio cliccando sul collegamento “Annulla iscrizione” presente in fondo alle e-mail da noi inviate. L’utente può anche annullare l’iscrizione contattandoci direttamente utilizzando le informazioni di contatto riportate nella sezione “Contatti” riportata di seguito. Faremo il possibile per rispondere tempestivamente alla richiesta di annullamento, ma è richiesto di attendere il tempo necessario per elaborare la richiesta. Non forniremo le informazioni dell’utente a terzi per scopi di marketing diretto o altri scopi non correlati senza il consenso scritto dell’utente.

Tenere presente che, se l’utente non accetta di ricevere comunicazioni di marketing, potrebbe comunque essere necessario inviare all’utente comunicazioni relative all’uso dei nostri prodotti o servizi o di altre questioni, nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili.

Trasferimento dei dati

I dati personali dell’utente possono essere memorizzati ed elaborati in qualsiasi paese, provincia o stato (ciascuno un “Paese”) in cui disponiamo di strutture o in cui ingaggiamo fornitori di servizi terzi. Di conseguenza, i dati personali dell’utente possono essere trasferiti in Paesi al di fuori del proprio Paese di residenza, con regole di protezione dei dati diverse da quelle del proprio Paese. Sebbene tali informazioni siano al di fuori del Paese dell’utente, sono soggette alle leggi del Paese in cui sono conservate e possono essere soggette a divulgazione ai governi, ai tribunali o alle forze dell’ordine o alle agenzie normative di tale altro Paese, in conformità alle leggi di tale Paese. Tuttavia, le nostre pratiche relative alle informazioni personali dell’utente continueranno a essere regolate dalla presente Informativa sulla privacy e, se applicabile, rispetteremo i requisiti del GDPR in merito alla protezione adeguata per il trasferimento di informazioni personali dall’UE/SEE ad altri Paesi.

Siti Web e servizi di terzi

La presente Informativa sulla privacy si applica solo ai Servizi Unsplash e non si estende ad alcun sito Web o prodotto o servizio fornito da terzi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le pratiche sulla privacy di tali terzi e incoraggiamo l’utente a prendere visione di tutte le informative sulla privacy di terzi prima di utilizzare siti Web o prodotti o servizi di terzi.

Privacy dei bambini

I Servizi Unsplash non sono rivolti ai bambini (di età inferiore ai 13 anni negli Stati Uniti e nel Regno Unito o ai 16 anni se residenti nello Spazio economico europeo), pertanto non raccogliamo consapevolmente informazioni personali di minori senza il consenso dei genitori. Laddove venissimo a conoscenza della raccolta di dati personali di minorenni nell’ambito dei Servizi Unsplash e senza il consenso verificabile dei genitori, adotteremo le misure appropriate per eliminare tali informazioni. Se un genitore o un tutore legale scopre che il figlio minorenne o la persona minorenne soggetta a sua tutela ha fornito informazioni personali, può avvisarci come indicato nella sezione “Contatti” e richiedere la cancellazione delle informazioni personali del bambino dai nostri sistemi.

Contatti

Per qualsiasi domanda o commento sulla presente Informativa sulla privacy o sui dati personali dell’utente, per richiedere l’accesso o la correzione, per esercitare i diritti applicabili, per presentare un reclamo o per ottenere informazioni sulle nostre politiche e pratiche in relazione a qualsiasi fornitore di servizi al di fuori del Canada, il nostro Responsabile della privacy può essere contattato all’indirizzo privacy@unsplash.com.

La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata il 12 settembre 2022.