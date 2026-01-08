Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
759
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Gated community
florida house
sarasota florida
community
urban
gate
city
building
florida home
outdoor
sarasota
real estate
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Radu Prodan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yanhao Fang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Auro Realty
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aalo Lens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amada MA
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Percy Pham
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jordan González
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Khanh Do
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mathew Schwartz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marko Lengyel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tibor Pinter
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Biro Zoltan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Unsplash+ Community
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
srinivas Kodali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tanya Prodaan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fahim Junaid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗