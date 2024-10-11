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Wildfire
Pablo Merchán Montes
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Sonia Dauer
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Pawel Janiak
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Nik
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Fachy Marín
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Y M
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Sonia Dauer
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Getty Images
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Andrea Maccatrozzo
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Wolfgang Hasselmann
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Konstantin
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Getty Images
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Wolfgang Hasselmann
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Lisa Summerour
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Andrea Maccatrozzo
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George C
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T
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Jon Tyson
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Hasan Mrad
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