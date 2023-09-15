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Stuttgar
Jake Johnson
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McKayla Crump
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Willian Justen de Vasconcellos
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NINA PASCAL
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Monika Borys
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Joe Green
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Alexander Schimmeck
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Deb Dowd
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Jake Johnson
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Andrea Salinas
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Gianella Castro
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Seiji Seiji
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Monika Borys
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Sofia Guaico
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Mauro Lima
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Andy Salazar
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Getty Images
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Adrian Dascal
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Stefano Garay
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Pedro Lastra
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