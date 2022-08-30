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araña
Getty Images
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Stephen Hocking
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Faris Mohammed
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Dmytro Bukhantsov
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Allec Gomes
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Sue Thomas
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James Wainscoat
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James Wainscoat
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Allison Saeng
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Paulo Ziemer
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Maksym Ostrozhynskyy
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Tao Yuan
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A Chosen Soul
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Filipe Resmini
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Alfred Kenneally
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David Maltais
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Aneez Mohammed
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Kostiantyn Li
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Margaret Riseley
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USGS
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