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Robert Katzki
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Codioful (Formerly Gradienta)
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Pawel Czerwinski
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Alex Shuper
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Codioful (Formerly Gradienta)
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Mika Baumeister
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Codioful (Formerly Gradienta)
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Woliul Hasan
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Daniele Levis Pelusi
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Pawel Czerwinski
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Hamed Daram
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Alex Shuper
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Andy Brown
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Codioful (Formerly Gradienta)
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Annie Spratt
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Ramsés Cervantes
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Mika Baumeister
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Alexander Grey
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