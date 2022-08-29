Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
852
Pen Tool
Illustrations
78
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Rolling pin
baking
food
flour
homemade
cooking
brown
culinary
food preparation
kitchen
bread making
culinary art
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Leighann Blackwood
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
laura adai
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LAUREN GRAY
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cphotos
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Paige Cody
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ashlee Brown
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daiga Ellaby
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hamish Kale
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Maryam Sicard
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗