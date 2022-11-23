Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
516
Pen Tool
Illustrations
46
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Idli sambar
idli
masala dosa
dosa
food
india
meal
dish
bowl
sambar
plant
yellow
engin akyurt
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shreyak Singh
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jacob Antony
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jaydeep Gajera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
prabhakaran sambandam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ranga
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Deepal Tamang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
william f. santos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tonia Kraakman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Monika Grabkowska
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
G P
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dmytro Koplyk
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hugo Kruip
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrej Lišakov
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Waldemar Brandt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Quang Nguyen Vinh
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yohan Marion
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗