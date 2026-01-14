Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
510
Pen Tool
Illustrations
1
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Dandiya
garba
navratri
dance
dussehra
adult
human
person
navratr
navratri dussehra
navratrifestival
durga devi
Andrej Lišakov
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tirth Jivani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sonika Agarwal
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sonika Agarwal
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
George Dagerotip
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sonika Agarwal
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shivam Baraik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
siddharth ballal
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Maharsh Borad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sonika Agarwal
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Preetham kunchala
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Deepa _$
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sourav Debnath
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗