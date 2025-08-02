Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
74
Pen Tool
Illustrations
1
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Commando
army
soldier
indian army
special force
military
armed force
gun
weapon
rifle
military operation
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erik Knoef
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pegasus Alderson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rafael Garcin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martin Baron
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marino Bobetic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksey Kashmar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗