Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
13
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Akshardham temple
akshardham
lotus temple
india gate
cultural heritage
religious tourism
architecture
architectural marvel
religious building
hindu temple
cultural tourism
tourism
temple
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Abhinav Choudhary
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
abhijeet kumar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rishita Modi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Venkatesan P
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
George Dagerotip
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
George Dagerotip
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗