Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Simon Schwyter
saimens
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
silhouette of trees during sunset
Winterland
A map marker
Kelowna, Canada
Calendar outlined
Published on
November 21, 2016 (UTC)
Camera
SONY, SLT-A57
Safety
Free to use under the
Unsplash License
christmas
winter
snow
light
lake
canada
brown
lights
kelowna
sunset
plant
weather
palm tree
silhouette
dawn
outdoors
dusk
red sky
fir
abies
HD Wallpapers
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20