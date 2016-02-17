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John Salzarulo
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shallow focus photography of pendant lamp
Electric hanging light
A map marker
Santa Barbara, United States
Calendar outlined
Published on
February 17, 2016 (UTC)
Camera
FUJIFILM, X-E2
Safety
Free to use under the
Unsplash License
building
kitchen
window
glass
lamp
bokeh
lights
curtain
lightbulb
shadows
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decoration
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