Monument en hommage à Guy de Maupassant réalisé par l’artiste Raoul Verlet Ce sculpteur français est né le 7 septembre 1857 à Angoulême. Fils du concierge du cimetière d'Angoulême. Il étudie d'abord la sculpture à Bordeaux, puis est admis à l'École des beaux-arts de Paris où il suit pendant les cours dispensé par Jules Cavelier et Louis-Ernest Barrias. Second grand prix de Rome et prix du Salon de 1887 pour la Douleur d'Orphée Il reçoit de nombreuses commandes de statues et monuments à Paris, Rouen, Marseille, Cognac, Louviers. Dans le même temps, il exécute un grand nombre de bustes de particuliers. À partir de 1905, il enseigne à l’École nationale supérieure des beaux-arts et il est reçu membre de l’Institut en 1910, en remplacement d'Emmanuel Frémiet.