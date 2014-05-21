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Steven Lewis
airguitarbandit
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person standing on snow mountain under sunset
Man In Snowy Hills
Calendar outlined
Published on
May 21, 2014 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
man
people
sunset
clouds
light
grey
sand
morning
alone
view
january
december
arctic
solitude
frozen
dunes
footstep
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