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Kristian Karlsson
kristiankarlsson
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person holding camera
Denim jacket camera strap
Calendar outlined
Published on
February 20, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 70D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
travel
photography
camera
grey
photo
hands
photographer
film
taking photo
jacket
polka dots
hold
grip
close-up
caucasian
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