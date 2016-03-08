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Martin Förster
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grayscale photo of mountains
hillside fog
A map marker
Pen y Fan, Brecon, United Kingdom
Calendar outlined
Published on
March 8, 2016 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Free to use under the
Unsplash License
mountains
clouds
fire
trees
grass
grey
weather
hill
mist
open
wales
cloudy
foggy
planes
black & white
gloomy
united kingdom
pen y fan
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