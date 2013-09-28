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Rick Waalders
rickwaalders
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closeup photo of yellow petaled flowers
Unique Desert Flowers
Calendar outlined
Published on
September 28, 2013 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
flower
flowers
mountains
clouds
plant
desert
trees
grey
field
brown
hills
outdoors
view
tundra
sharp
desert plants
foothills
dried
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