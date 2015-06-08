Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Blair Fraser
mrblairfraser
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
calm ocean waves and brown stone mountain cliff
Green Cliff Calm Sea
Calendar outlined
Published on
June 8, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 700D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
sea
moon
clouds
grey
horizon
outdoors
cliff
coast
seaside
seascape
coastline
ripples
shore
ocean view
still waters
clif
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20