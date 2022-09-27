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미래 박물관 두바이
부르즈 할리파
부르즈 알 아랍
팜 주메이라(Palm Jumeirah)
두바이 박물관
두바이 몰
루브르 아부다비
아부다비
두바이 스카이라인
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Haris khan
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Ondrej Bocek
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Aftab Khan
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Ahmed Aldaie
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