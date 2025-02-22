抗議

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時事問題
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レイシズム
衣類
問題民主主義出動
都市の建物のグレースケール写真
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群集人々の群衆ストックホルム
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昼間は看板を掲げる人々
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正義レイシズム
看板を掲げる大勢の人々
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ロサンゼルス3
叫ぶ女性ウエストアップ
タンクトップの女性のグレースケール写真
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時事問題パレード人間
黒のコールドショルダーシャツを着た女性の昼間メガホンによるセレクティブフォーカス撮影
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ロンドンキングスクロス
手を挙げる女性
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米国ヴァン・ビューレン通り & セントラルAVフェニックス
写真術危険
お互いの周りに立っている人々のグループ
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灰色米国ホワイトハウス
昼間のコンサートの人々
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アトランタジョージア 州BLMの
文章
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ミネアポリス白亜変える
ポスター35-39歳革命
路上の人々のグレースケール写真
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直流大きなグループ大規模なグループ
惑星Bのポスターがない人
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気候サンフランシスコユニオンスクエア
手を挙げている人のグレースケール写真
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ポートランドまた手向かう
デモ行動
黒いマスクを着けたオレンジ色のシャツを着た男性
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ジョージ・フロイドパリ平等な権利
黒の長袖シャツを着た女性のグレースケール写真
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黒人の命は重要平和的な抗議活動ブレスト
看板を持っている人のグレースケール写真
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白いブラックライブズマター時事問題
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