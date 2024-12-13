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高層ビルの多い街
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英国メディアシティUKのサルフォード
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赤と白の壁の前に設置されたカメラ
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シュヴァイツァー・ラジオとフェルンゼーヘン(チューリッヒ・ロイチェンバッハ)フェルンセー通りスイス
夜間の路上を走る黄色いタクシー
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ニューヨーク市NBCスタジオロックフェラープラザ
クールな態度肖像トレーナー
ノートパソコンの前の椅子に座っている人々
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ロサンゼルス・コンベンションセンターロサンゼルス
NBCスタジオのレインボールーム展望台は、日中、街の建物の横で点灯しました
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ニューヨーク州stati unitiネオン
人がコントロールパネルのボタンを押している
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スタジオテレビミシュパルト
ヘッドフォン録音機器メディアの職業
茶色の木製棚にフラットスクリーンテレビ
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シュトゥットガルトドイツ
スタジオカメラの近くに立っている男性と本を持って座っている女性のグレースケール写真
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歴史的な写真と画像灰色アナログ写真
カメラと機材のある部屋
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米国クラークスバーグニュース
準備
黒と銀のニコンデジタル一眼レフカメラ
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カメラ写真術リール
黒のフラットスクリーンコンピューターモニター
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モニタースクリーン陳列
コンピューターのモニターの前にいる男性
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トルコイスタンブールブイログ
一人ビューティフル・ピープル姿勢
黒とグレーのオーディオミキサー
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電子工学混ぜるポッドキャスト
部屋で機械で作業する人
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アイダホ州立大学米国ID
SPMTEカラーバーのクローズアップ写真
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技術デジタルカラーバー
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