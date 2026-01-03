Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
43.377
Pen Tool
Illustrazioni
235
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Europeo
Europa
Unione Europea
Persone europee
Bandiera europea
Europeo
uomo europeo
UE
blu
Bandiere
paesaggio
Planet Volumes
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christian Lue
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lukas S
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Guillaume Périgois
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sara Kurfeß
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Roman Kraft
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Polina Kuzovkova
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Guillaume Périgois
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anthony DELANOIX
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kai Pilger
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marius Badstuber
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prabhat Saurav
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Oona Ahonen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ales Krivec
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Juhi Sewchurran
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dmytro Bukhantsov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗