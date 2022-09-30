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Edelweiss
Fleur d’Edelweiss
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Autriche
Edelwei
sérénité
Wildflower
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Christopher Politano
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Eliott Goutard
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EVGEN SLAVIN
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Ales Krivec
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Stéphane Mingot
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Chris Michals
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Jan Behnisch
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Getty Images
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Lukas Seitz
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Chris Michals
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Pix Tresa
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Evie S.
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Thierry Delafontaine
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Eliott Goutard
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Tobias Oetiker
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Danielle Suijkerbuijk
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Topan Aribowo
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Christopher Politano
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