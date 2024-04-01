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motif
Sketch
Traits
dessiné à la main
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Birmingham Museums Trust
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Jean-Philippe Delberghe
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. liane .
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Almas Salakhov
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Sheldon Liu
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Diogo Nunes
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Jené Stephaniuk
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Mike Hindle
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Boston Public Library
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Birmingham Museums Trust
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Hulki Okan Tabak
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Getty Images
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Mathew Schwartz
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Daniele Levis Pelusi
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Birmingham Museums Trust
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Almas Salakhov
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Philippe Oursel
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Fons Heijnsbroek
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Kier in Sight Archives
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