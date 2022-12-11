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Érosion côtière
Paysage côtier
Destination de voyage
Josh Hild
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ThatPhotoGuyNL
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Derek Thomson
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Sebastian Knoll
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Getty Images
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Sharissa Johnson
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CURTIS HYSTAD
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Justin Roy
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Elisabeth Jurenka
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Stephen Lester
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Arun Clarke
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Robert Langlois
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Gantas Vaičiulėnas
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Alessandro Frati
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Sneha Cecil
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Susi Kleiman
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Getty Images
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Cole Robinson
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Livia Widjaja
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C.C. Francis
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