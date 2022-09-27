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salle d'opération
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médecin
Belgique
bloc opératoire
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Piron Guillaume
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Olga Guryanova
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National Cancer Institute
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Zyanya Citlalli
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jesse orrico
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Piron Guillaume
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Artur Tumasjan
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Getty Images
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National Cancer Institute
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Husien Bisky
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Olga Kononenko
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HI! ESTUDIO
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National Cancer Institute
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Jonathan Borba
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Natanael Melchor
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Zyanya Citlalli
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JC Gellidon
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Mathurin NAPOLY / matnapo
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Jannes Jacobs
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