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mal de tête
stress
détresse émotionnelle
désespoir
pression
le stress émotionnel
fatigué
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Elisa Ventur
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Alazar Ferrazzini
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Arnaud Mariat
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Jon Tyson
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Ben Grayland
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Ussama Azam
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Andrej Lišakov
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Tim Winkler
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Wouter De Praetere
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Kristaps Grundsteins
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Torsten Dederichs
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Arnaud Mariat
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Ben Grayland
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Ben Grayland
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Tom Chrostek
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Ries Bosch
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