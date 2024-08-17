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Moosa Haleem
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Getty Images
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Nattu Adnan
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Peter Fogden
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Marek Okon
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Georgi Kalaydzhiev
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Rowan Heuvel
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Denys Nevozhai
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jcob nasyr
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Tobias Reich
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Simon Spring
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Pedro Bariak
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Georgi Kalaydzhiev
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Niels van Altena
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Marek Okon
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Christian Cacciamani
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