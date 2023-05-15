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Alexander Mils
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Raphael Nogueira
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Bianca Monteiro
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Bruno Thethe
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Cphotos
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Gabriel Ramos
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Renan
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Vitor Mendes Stafusa
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Getty Images
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Carlos Kenobi
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Joao Tzanno
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Daniel Esteves
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Cphotos
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Loïc Fürhoff
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Bruno Thethe
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Joao Tzanno
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Polina Kuzovkova
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Nathana Rebouças
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Yuri Catalano
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Roman Lezhnin
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