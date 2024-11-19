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Vicky Sim
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NASA
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Mika Baumeister
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Andrej Lišakov
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NASA
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NASA
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Will Truettner
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Andrej Lišakov
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NASA Hubble Space Telescope
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Wolfgang Hasselmann
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Florian Schindler
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Getty Images
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Wolfgang Hasselmann
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Annie Spratt
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NASA
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Nick Fancher
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The Cleveland Museum of Art
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Wolfgang Hasselmann
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Wolfgang Hasselmann
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