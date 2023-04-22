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Trabajador de plataformas petrolíferas
Plataforma de perforación
Petrolero
Plataformas petrolíferas
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Zbynek Burival
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Maria Lupan
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Arvind Vallabh
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Zach Theo
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Gabriel Xavier
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David Thielen
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Maksym Kaharlytskyi
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Arvind Vallabh
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FUJIDUDEZ
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Documerica
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Ben Wicks
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Grant Durr
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WORKSITE Ltd.
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Sheng Hu
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Jeanson Wong
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