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Fondo de pantalla de doble monitor
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Warren
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Alex Perez
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Ivan Bandura
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Andrej Lišakov
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Lorenzo Gerosa
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Efe Kurnaz
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Andrej Lišakov
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Mohammad Mardani
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Andy Holmes
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Taqqy RB
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Drazen Nesic
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Andreas Rasmussen
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Andy Holmes
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Karsten Winegeart
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Massimiliano Morosinotto
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Luke Tanis
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Ivan Bandura
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Kevin Delval
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Max Bovkun
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