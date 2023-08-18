Unsplash logo
Página de inicio de Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Obtener Unsplash+
Inicia sesión
Subir una imagen
A photo
Fotos
5,6 mil
Pen Tool
Ilustraciones
5
Más
A copyright icon ©
Licencia
Arrow down
Aspect ratio
Orientación
Arrow down
Unfold
Clasificar por
Relevancia
Arrow down
Filters
Filtros
Nepalí
Pueblo nepalí
Nepal
Chica nepalí
Comida nepalí
sien
arquitectura
budismo
Sitio religioso
patrimonio cultural
Destino de viaje
turismo cultural
Patrimonio de la Humanidad
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Ayush Shakya
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Shreyashka Maharjan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anja Lee Ming Becker
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Daniele Franchi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Anja Lee Ming Becker
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anja Lee Ming Becker
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Captured
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Daniele Franchi
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Anja Lee Ming Becker
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Anja Lee Ming Becker
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Aaditya Hirachan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Shreyashka Maharjan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Pooja Gurung
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Jean Woloszczyk
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Descargar
Shreyashka Maharjan
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Aryan Bhattarai
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Sagar Rana
Bookmark
A plus sign
Descargar
Chevron down
Explora imágenes premium en iStock
| Obtén tu descuento ahora
Cargar más
Unsplash logo
Haz algo increíble
Ver más en iStock ↗
Ver más en iStock ↗