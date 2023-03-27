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confundido
Comunicación
Desacuerdo
Problemas de relación
desacuerdo
frustración
estré
conflicto
Rodion Kutsaiev
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Vitaly Gariev
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Vitaly Gariev
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Vitaly Gariev
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Galina Nelyubova
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Ben Wicks
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Vitaly Gariev
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Sebastian Bill
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Getty Images
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Zuzana Ruttkay
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Miquel Parera
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Belinda Fewings
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Galina Nelyubova
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Brett Jordan
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Sacha Verheij
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Clay Banks
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Brett Jordan
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愚木混株 Yumu
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Markus Winkler
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