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brujería
Víspera de Todos los Santo
bruja
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Adivinación
calabaza
Nathan Anderson
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Joshua Newton
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Anton Darius
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Nathan Anderson
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Mulyadi
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Elena Mozhvilo
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Neven Krcmarek
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Dmitry Vechorko
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Germán Rodríguez
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Ryan Quintal
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Vinicius "amnx" Amano
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Jessica Felicio
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Cederic Vandenberghe
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Orlando Duarte
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Natalia Blauth
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Klim Musalimov
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Mikita Karasiou
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Jon Cellier
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