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tristeza
llanto
Dolor
sufrimiento
lágrima
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Mayank Dhanawade
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Fiona Dodd
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Zahra E
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Kateryna Hliznitsova
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Michael Odida
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Ninan John
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engin akyurt
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Sierra Koder
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Rosemary Williams
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J Yeo
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Pablo Merchán Montes
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Lukas Tennie
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Patrick Pahlke
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Kelly Sikkema
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Erika Fletcher
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Dinuka Lankaloka
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Liana S
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