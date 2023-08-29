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Levi Meir Clancy
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Levi Meir Clancy
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Levi Meir Clancy
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Levi Meir Clancy
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Ngar Amini
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Frank Flores
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Levi Meir Clancy
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Saad Salim
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Ngar Amini
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Mohammad Alizade
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Aram Sabah
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Levi Meir Clancy
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Fayegh(Shamal) Shakibayi
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Yunus Tuğ
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awar kurdish
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