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Cáncer de pulmón
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Pulmone
Ilustración médica
cuerpo humano
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pulmonar
tráquea
sistema respiratorio
bronquio
Allison Saeng
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Aakash Dhage
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National Cancer Institute
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Robina Weermeijer
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Point Normal
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Bermix Studio
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National Cancer Institute
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CDC
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Umanoide
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National Cancer Institute
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Ruliff Andrean
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Getty Images
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National Cancer Institute
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