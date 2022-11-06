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Watercolour painting
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fluid art
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Kseniya Lapteva
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Greg Rosenke
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Art Institute of Chicago
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Kseniya Lapteva
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Kseniya Lapteva
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Fuu J
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Jelleke Vanooteghem
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Europeana
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Kseniya Lapteva
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Gustavo Leighton
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Art Institute of Chicago
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Susan Wilkinson
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Kseniya Lapteva
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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Greg Rosenke
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Kseniya Lapteva
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Toa Heftiba
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Greg Rosenke
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Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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