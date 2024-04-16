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Cash Macanaya
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Irene Demetri
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Stephen Monroe
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Etienne Girardet
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Getty Images
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jonakoh _
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Etienne Girardet
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The New York Public Library
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Getty Images
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Annie Spratt
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Benjamin DeYoung
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The New York Public Library
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A Chosen Soul
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The New York Public Library
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Etienne Girardet
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The New York Public Library
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Etienne Girardet
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