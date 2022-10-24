Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
35
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Tarangire
serengeti
ngorongoro
tarangire national park
lake manyara
manyara
ngorongoro crater
zanzibar
tanzania
animal
elephant
tanzanium
Unsplash+ Community
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Florian Müller
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tanzania Wild Sky
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elliot PARIS
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JSB Co.
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Uzuri Safaris Tanzania
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Uzuri Safaris Tanzania
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tanzania Wild Sky
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elliot PARIS
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tomáš Malík
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Florian Müller
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
joel herzog
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tanzania Wild Sky
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dmitrii Zhodzishskii
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
ray rui
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeff Lemond
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
loloscott
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Team Mfina
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Elliot PARIS
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tom kitto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗