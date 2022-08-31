Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
A photo
Photos
36
Pen Tool
Illustrations
0
More
A copyright icon ©
License
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Sort by
Relevance
Arrow down
Filters
Filters
Stratford upon avon
shakespeare
cotswolds
oxford
stratford-upon-avon
uk
anne hathaway's cottage
nature
outdoor
waterfront
building
cottage
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Swati Kedia
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Zoltan Tasi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mathias Reding
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Young Shih
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Henil Kajavadra
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eric Kingdon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zdeněk Macháček
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ben Grayland
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eleni Afiontzi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ben Grayland
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
For
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bobbie M
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eric Kingdon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Eden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sponsored images
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Browse premium images on iStock
| Claim your discount now
Load more
Unsplash logo
Make something awesome
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
Sponsored images
Get 20% off with code UNSPLASH20
View more on iStock ↗
View more on iStock ↗