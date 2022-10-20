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Sri lankan culture
sri lanka
srilanka
sri lankan
asium
travel destination
historical monument
cultural heritage
landmark
ancient ruin
cultural tourism
Daniele Franchi
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Yves Alarie
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Julie Ricard
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Nilantha Sanjeewa
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Curated Lifestyle
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Eddy Billard
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Nilanka Kariyawasam
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Cornelia Pettersson
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George Dagerotip
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Kevin Olson
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Dinuka De Silva
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Udara Karunarathna
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Planet Volumes
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Nilantha Sanjeewa
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Morgan Nott
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Chathura Anuradha Subasinghe
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Getty Images
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Susith Deshan
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Naduni Ranasinghe
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nipun dilshan
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