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Sitting dog
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nova
scotium
retriever
nova scotia duck tolling retriever
duck
sitting
Virginia Marinova
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Jamie Street
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Jamie Street
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Matt Nelson
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Priscilla Du Preez 🇨🇦
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Nita Anggraeni Goenawan
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Jamie Street
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Kayce NM
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Natalia Blauth
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Jamie Street
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Maurice DT
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Maddy Baker
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Kateryna Hliznitsova
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Rafaëlla Waasdorp
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Catarina Carvalho
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Faber Leonardo
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Getty Images
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Absar Pathan
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Sai Kamal
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Sonya Brady
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