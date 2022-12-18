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climate change
natural texture
nature
texture
cracked earth
dry ground
abstract background
dry
food insecurity
economic hardship
Zetong Li
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Chamika Jayasri
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Mathijs de Koning
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Andrea Perillo
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Getty Images
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B PJ
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Simon Hurry
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Leon Sky
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Wesley Tingey
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Barnabas Davoti
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Barnabas Davoti
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Boston Public Library
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Joshua Kettle
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janilson furtado
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Mavi Atlas
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Markus Kammermann
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Allison Saeng
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Bernd 📷 Dittrich
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janilson furtado
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David Adamson
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